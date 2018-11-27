Seydişehir'de Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

27 Kasım 2018 Salı 10:52



27 Kasım 2018 Salı 10:52

Seydişehir ilçesinde İlçe Müftülüğü ile Diyanet Vakfı Seydişehir Şubesi tarafından Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu program düzenlendi.Kızılay Düğün Salonu'nda Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Adem Bebek, Hz. Muhammed'i (S.A.V) anmaktan ziyade, onun yolundan gitmenin, onu örnek almanın herkesin önceliği olması gerektiğini söyledi.Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tefsir Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar da bir konuşma yaptı.Konuşmaların ardından Seydişehir Yunus Emre Kız Kur'an Kursu'nu bitirerek hafız olan üç öğrenciye hafızlık diplomaları verildi.Programa Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan, Cumhuriyet Başsavcısı İzzet Kardoğan, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Yalıhüyük Müftüsü Önder Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, CHP ilçe Başkanı Orhan Özel, MHP ilçe Başkan Yardımcısı Eyüp Gül, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.