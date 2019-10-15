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Seydişehir'de Muhtarlar Derneği kuruldu

Seydişehir ilçesinde muhtarlar, Muhtarlar Derneği kurdu.

15.10.2019 15:54Seydişehir'de Muhtarlar Derneği kuruldu
Seydişehir ilçesinde muhtarlar, Muhtarlar Derneği kurdu.

Kurucu Başkan Levent Karaarslan, dernek kuruluşunu duyurmak için düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:
"Seydişehir de 2019 yılında seçilmiş ve görevi sona ermiş muhtarlarımızın, birlik ve beraberliğini tesis etmek, Seydişehir'imizin birliğine, dirliğine ve geleceğe bir nebzede olsa katkıda bulunmak için kurduğumuz, Seydişehir Mahalle Muhtarları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini, basın aracılığıyla kamuoyuna duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmektir."
Derneğin Başkanlığını Levent Karaarslan, yardımlığını ise Gülbüs Erdoğan yapacak.

Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

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