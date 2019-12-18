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Seydişehir'de ödüllü "Mevlidi Nebi" yarışması düzenlendi

Seydişehir Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dua, hadis ve ayet meali ezberleme yarışması düzenledi.

18.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:22Seydişehir'de ödüllü
Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dua, hadis ve ayet meali ezberleme yarışması düzenledi.
Toplamda bin 600 öğrencinin iştirak ettiği yarışmada öğrenciler önce yazılı bir imtihandan geçti.
İlçe Müftülüğü Toplantı Salonu'nda yapılan final yarışmalarında öğrenciler komisyon ve izleyiciler huzurunda ezberden okuyarak yarıştı.

Final yarışmalarına katılan 110 öğrencinin her birine 100 TL ödül verildi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek yarışma ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Müftülük olarak finalde yarışacak tüm kardeşlerimizi ödüllendirmeyi vaat etmiştik. Ödüllerin en büyüğü ise bu yarışmaya katılan kardeşlerimizin kazanmaya çalıştığı Allah'ın rızası ve Peygamberimizin sevgisi olmuştur. Ayrıca her bir ayet, hadis veya duadan, ezberleyen kardeşlerimizin evlerinde manevi bir gündem oluşmuş ve o ailelerin, Rabbimizin rızasını kazanmalarına vesilesi olmuştur."

Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

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