Seydişehir'de Sakal-ı Şerif arife günü erkeklerin ziyaretine açıldı

Konya
'nın Seydişehir
ilçesindeki tarihi Seyyid Harun Velisi Camisi'nde bulunan Sakal-ı Şerif erkekle ziyarete açıldı.
Geçen hafta Cumartesi günü bayanların ziyaretine açılan Sakalı Şerif, salavatlar eşliğinde okunan dualarla 40 kat sarılı bezden açılışında yoğun duygu seli oluştu.
Seydişehir Müftüsü Adem Bebek
, Sakal-ı Şerif'in ilçede sadece bu camide bulunduğunu belirterek, 40 kat bez içerisinde sarılı olduğunu söyledi.
Sakal-ı Şerif'i her yıl ramazan ayının son haftasındaki cumartesi günü bayanlara, arife günü
de erkeklere açtıklarını belirten Bebek, "Seydişehir merkez ve köylerinden binlerce vatandaş bu anlamlı günde Sakal-ı Şerif'e dokunmanın heyecanını yaşıyorlar. Ziyaret sonunda Sakal-ı Şerif'i yine salavatlar eşliğinde kapatıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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