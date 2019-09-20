Haberler » Güncel » Haber

Seydişehir'de servis şoförlerine eğitim verildi

Seydişehir ilçesinde, öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

20.09.2019 14:40Seydişehir'de servis şoförlerine eğitim verildi
Seydişehir ilçesinde, öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda, Seydişehir ilçe merkezi ve mahallelerinde okullarda öğrenci servisi kullanan şoförlere eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, ilçe merkezinde ve mahallelerde öğrenci taşıyan şoförlere, çocukların güvenliği için trafiğe çıkmadan önce araçların kontrollerini yaptırmaları ve trafik kurallarına uymaları gerektiğini söyledi.
Kibar, ilçedeki tüm servis şoförlerinin taşıma yaptığı güzergahlarda taşıma yönetmeliğine uygun hareket etmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Lisesi, Seydişehir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27 - Aramco Tesisleri Bir Hafta Sonra İlk Kez Görüntülendi
16:27 Atölye Günleri'yle Büyükada'da sanat şöleni başlıyor
16:27 Üniversite öğrencileri şehitler müzesini ziyaret etti
16:27 Limak Enerji'den YASKİ'nin iddialarına cevap
16:26 Cumhurbaşkanı erdogan sosyal bilimler kongresinde konustu 1
16:26 Söke'de traktörler için reflektör kampanyası
16:26 Çorum'da 12 bin kişiye "Ahilik pilavı" dağıtıldı