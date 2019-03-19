Seydişehir'de Son 5 Yıl, Sosyal Ve Kültürel Etkinlik Yılı Oldu

Belediye ve diğer birimler tarafından müşterek organize edilen tanıtım, kültürel ve gezi içerikli çok sayıda sosyal etkinlik ve projeye imza attıklarını kaydetti.

"Başkan Tutal gerçekleştirilen etkinlikleri şu şekilde sıraladı"

" 2014'den bu yana, Seydişehir Belediyesi tarafından çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliğe imza attık. 2018 yılında Ramazan ayı etkinlikleri, ata sporumuz yağlı güreş, 15 Temmuz programı, toplumun beğenisini kazanmış, tanınmış birçok ünlü sanatçıyı konser programlarında Seydişehirli hemşehrilerimizle buluşturduk. Şölenimizde çilek, karpuz ve leblebi tanıtım etkinlikleri düzenleyerek üreticilerimize katkı sağladık.15 Temmuz Milli İrade Meydanı alanımıza çocuk ve geçlerin faydalanmaları amacıyla sokak kütüphaneleri kurduk. Hasta kimsesiz ve bakıma muhtaç 120 ailemize her gün sıcak yemek ve ekmek ulaştırıp ev temizliğini yaptırdık. Şehit ve gazi ailelerimiz için Belediye hizmet binamız arkasında bulunan şehitlik içerisine bir lokal yaparak şehit ailelerimize anahtar teslimini yaptık. Engelli, yaşlı ve hastaları sağlık kuruluşlarına taşımak için "engelsiz yaşam aracı" projesini hayata geçirdik. Mobil taziye evlerimizi ve çadırlarımızı cenaze hizmetlerinde kullanılabilecek şekilde halkımızın hizmetine sunduk. İlçemizin örnek belediye olması için ve en önemlisi vatandaşlarımızın memleketlerini daha iyi tanıyabilmesi için, Seydişehir erenlerinin hayatlarını konu alan kitapçıklar bastırıldı. İlçedeki kültürel sosyal aktiviteleri tanıtımları ile ilçe esnafımızın reklamının yayınlandığı billboard, clp ve megalight gibi tanıtım mecraları Seydişehir`in hizmetine sunuldu. Seydişehir'imiz buna benzer çok daha fazla sosyal ve kültürel etkinlikle tanıştı. İnşallah, 2019 yılı da sosyal ve kültürel etkinliklerin zirve yaptığı bir yıl olacak. Bu yıl da aynı hedef doğrultusunda belediyemiz çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.

Kaynak: Bültenler