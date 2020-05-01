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Seydişehir'de Suğla Gölü'ndeki balıklar denetimlerle korunuyor

Konya'nın Seydişehir ve Yalıhüyük ilçesi sınırlarında yer alan Suğla Gölü'ndeki balıklar, su ürünleri kontrol görevlilerinin sık sık gerçekleştirdiği denetimlerle korunuyor.

Seydişehir'de Suğla Gölü'ndeki balıklar denetimlerle korunuyor
01.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:30
Konya'nın Seydişehir ve Yalıhüyük ilçesi sınırlarında yer alan Suğla Gölü'ndeki balıklar, su ürünleri kontrol görevlilerinin sık sık gerçekleştirdiği denetimlerle korunuyor.
Suğla Gölü'nde 15 Mart'ta başlayan su ürünleri avlanma yasağı devam ediyor. 15 Haziran'a kadarki yasak dönem dolayısıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler göl yüzeyinde yaptığı denetimlerde su ürünleri av yasağına rağmen kaçak avlanmak amacıyla tatlı sulara serilen balıkçı ağlarını topluyor.
Denetimlerde 400 metre uzunluğunda sahipsiz misina ağının ele geçirildiği, ağlara takılı vaziyetteki canlı balıkların ise göle yeniden bırakıldığı kaydedildi.
Yetkililer, gölde sürdürülebilir bir balık nesli sağlamak ve yasak dönemde kaçak avlanmanın önüne geçebilmek için benzer denetim ve kontrollerin bundan böyle de kesintisiz olarak sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Seydişehir, Yalıhüyük, Konya, Güncel, Haber

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