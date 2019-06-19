19.06.2019 15:05
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Seydişehir'de termal tatil köyü çalışmaları ilerliyor

Seydişehir

Seydişehir ilçesinde Ketirağılları Termal Bölgesi'nde inşaatı tamamlanan Belediye Sosyal Tesisleri'nden sonra özel hizmet verecek olan Küpe Dağı Termal Tatil Köyü'nün inşaatında yoğun çalışma temposu sürüyor.

Seydişehir ilçesinde Ketirağılları Termal Bölgesi'nde inşaatı tamamlanan Belediye Sosyal Tesisleri'nden sonra özel hizmet verecek olan Küpe Dağı Termal Tatil Köyü'nün inşaatında yoğun çalışma temposu sürüyor.
Tamamlandığı zaman Seydişehir'in termal turizminin önünü açacak ve ekonomik açıdan büyük katkı sağlayacak yatırımın, yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.
Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, butik otel olarak hizmet vermesi planlanan 50 yataklı, yeşil alanları, spor alanları ve otoparkı da olacak olan işletmenin bünyesinde fizik tedavi merkezi, kongre merkezi ve düğün salonu da olacak. 50 daire şeklinde tasarlanan otelde odalar 92 metrekare büyüklüğünde olacak. İki katlı dairelerde havuzlar da yer alacak. Ahşap ağırlıklı, 6 kişinin rahatlıkla konaklayabileceği 2+1 daireler şeklinde projelendirilen otelin, özellikle aileler tarafınan tercih edilmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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