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Seydişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, seyir halindeki motosikletten düşen kişi yaralandı.

12.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:06
Seydişehir'de trafik kazasında bir kişi yaralandı
Konya 'nın Seydişehir ilçesinde, seyir halindeki motosikletten düşen kişi yaralandı.
Sofuhane Mahallesi 1502. Sokak'ta, Ahmet K idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet hareket halindeyken, arkasında bulunan Aysel K. beton zemine düştü.
Kazada yaralanan Aysel K, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Seydişehir, Konya, Güncel

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