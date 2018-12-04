Seydişehir'de Umre Ödüllü Bilgi Yarışması

Seydişehir
İlçe Müftülüğü tarafından umre ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.
Seydişehir Müftüsü Adem Bebek
, yaptığı açıklamada, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
ile organize ettikleri yarışmaya ortaokul ve lise öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Test usulü yapılan yarışmada birinci olan lise öğrencisinin umreye gönderileceğini ifade eden Bebek, dereceye kalan öğrencilere çeşitli ödüller verileceğini belirtti.
Milli Eğitim Müdürlüğü,Bebek,Seydişehir
04 Aralık 2018 Salı 17:00