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Seydişehir'de usta öğreticiler maske üretiyor

Seydişehir Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için cerrahi maske üretiyor.

01.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:22
Seydişehir'de usta öğreticiler maske üretiyor
Seydişehir Halk Eğitim Merkezinde görevli usta öğreticiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede görev yapan sağlık çalışanları için cerrahi maske üretiyor.
Merkezin dikiş nakış bölümdeki usta öğreticiler, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında günlük 500 cerrahi maske üretimi için çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar yaptığı açıklamada, "Bizim için canları pahasına çalışan sağlık personeli için üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızla birlikte inşallah zor dönemde milletimize yardımcı olmaya çalışacağız. Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve usta öğreticilerimize teşekkür ederim." dedi
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Kaynak: AA

Etiketler: Seydişehir, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Seydişehir'de usta öğreticiler maske üretiyor - Haberler

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