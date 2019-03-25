Seydişehir'de Uygulamalı Budama Kursu

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde uygulamalı budama kursu açıldı.Seydişehir Halk Eğitim Merkezi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle açılan kursta, bilinçli ve kaliteli üretim için üreticilere uygulamalı budama kursu veriliyor.Seydişehir Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Refik Dereli, yaptığı açıklamada, şu anda 32 kursiyerin eğitim aldığı kursta farklı meyve bahçelerindeki budama tekniklerinin öğretildiğini söyledi.Kursiyerlere hem teorik hem de pratik eğitim verdiklerini belirten Dereli, "Derslerde aldıkları bilgileri uygulamada da tatbik etmiş oluyorlar. Kendileri açısından çok faydalı oluyor. Kursun sonunda kursiyerlerimize sertifika verilecektir." diye konuştu.