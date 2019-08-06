Haberler» Güncel» Haber

Seydişehir'de yaralı leylek zabıtaya teslim edildi

Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

06.08.2019 11:08 Seydişehir'de yaralı leylek zabıtaya teslim edildi
Seydişehir ilçesi Değirmenci Mahallesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek, Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kanadından yaralı olduğu için uçamayan leyleği gören Gülsüm Atalay, leyleği zabıta ekiplerine verdi.
Kanadı kırık leylek, veteriner hekime götürülerek tedavi ettirildi.
Tedavisi yapılan yaralı leylek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.

Leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Zabıta Müdürlüğü, Seydişehir, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:49   Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti
11:48   Sekizinci kattan düşmek üzere olan çocuğun imdadına komşusu yetişti
11:47   Market arabasında gırgır şamata klip!
11:47   Çalıştığı fabrikada elini makineye kaptıran kadın işçi yaralandı
11:47   Salihli'de kurban kesim yerleri belli oldu
11:47   Başkan Bekler'den kurban bağışı çağrısı
11:47   Botan Çayı'na düşen kamyonet çıkarıldı