01.07.2019 12:40
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Seydişehir'de Yaylacık köy şenliği yapıldı

Seydişehir

Konya'nın Seydişehir İlçesi Yaylacık köy şenliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Konya'nın Seydişehir İlçesi Yaylacık köy şenliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Nuzumlalılar Sosyal Yardımlaşma ve Kalkınma Kültür Derneği tarafından Organize edilen şenliğe, farklı illerde ikamet eden Yaylacıklılar katıldı.
Kuranı Kerim tilaveti ile başlayan şenlikte konuşan Dernek Başkanı Adem Bahçıvan, "Birlik ve berberliğimizi güçlendirmek için yapılan şenlikle Yaylacıklılar olarak bir araya gelme imkanı bulduk. Böylelikle Hem gurbette yaşayanlar ata topraklarını ziyaret etme imkanı buldular, hem de uzak diyarlarda birbirlerini tanımayanlar tanışma imkanı buldular." dedi.
Şenlik, yemek ikramının ardından çeşitli yarışmaların düzenlenmesinin ardından sona erdi.

Şenliğe Seydişehir Kaymamı Aydın Erdoğan , AK Parti Seydişehir İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, İlçe Müftüsü Adem Bebek ve çok sayıda davetli katıldı.
Kaynak: AA
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