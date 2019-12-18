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Seydişehir'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Seydişehir ilçesinde Belediyenin zabıta ekipleri okul kantinleri ve çevresinde bulunan bakkal ve marketlerde denetim yaptı.

18.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:46Seydişehir'de zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi
ilçesinde Belediyenin zabıta ekipleri okul kantinleri ve çevresinde bulunan bakkal ve marketlerde denetim yaptı.
Seydişehir Belediyesi Müdürlüğü ekipleri İhsan Tekin İlköğretim Okulu öğrencileri eşliğinde okullarda güvenli gıda denetimi uygulaması yaptı.

Öğrencilerle okul kantinleri, çevredeki bakkal ve marketlerde denetim yapan ekipler, raflardaki güvenli olmayan gıdalara el koyarken, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu, Tarım ve Orman Bakanlığı onayı, üretim izinlerinin olup olmadığı ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu konularında denetim yaptı.
Ayrıca zabıta ekipleri, ilkokul öğrencilerini engelli geçişleri, geri dönüşüm kutularının kullanımı gibi konularda da bilgilendirdi.
Yapılan denetimler sonucunda güvenli olmayan gıdalar ekipler tarafından imha edildi.

Zabıta Müdürlüğü, Seydişehir, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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