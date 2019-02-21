Seydişehir'in Ticaret Merkezi Olacak

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Eski Garaj Ticaret ve Konut Projesi ile 27 yıl önce başlayan bir hayalin ürünü olan Eski Garaj Projesi ile harabe haline gelen bölgenin artık bir ticaret merkezine dönüşeceğini belirtti.Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal: ''Seçim vaatlerimiz arasında yer alan yaklaşık 10 Bin metrekare alana sahip, mülkiyeti belediyemize ait olan atıl vaziyette bulunan bölgede yapmış olduğumuz dönüşüm projesi çerçevesinde eski garaj mevkiinde şehrin dokusuna uygun alışveriş merkezleri, kafeterya, şehir meydanı, iş yerleri, restoran ve modern konutlar inşa ediliyor. Bu ticaret ve konut projesi ile bölge canlılık kazanacak. Hemşehrilerimin; daha ferah, daha huzurlu bir şehirde yaşaması için elimden geleni yapmaya gayret ediyorum." dedi.

ESKİ GARAJ TİCARET VE KONUT MERKEZİ'NDE NELER VAR?

İnşası neredeyse tamamlanmak üzere olan proje 30 milyon liraya mal oldu. 7 bin 857 m² lik arsa üzerine yapılacak olan projede 41 adet işyeri, 92 adet daire, konutlara ait kapalı otopark ve 2 bin m² halka açık kapalı otopark,3 bin 800 m²'lik bir meydan yapılacak.

Kaynak: Bültenler