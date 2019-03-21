Seydişehir Kaymakamı Erdoğan Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Seydişehir
İlçesi Kaymakamı Aydın Erdoğan
ilçe merkezinde bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.
Kaymakam Erdoğan ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, şehitlerin yakınlarının kendileri için emanet olduğunu ve ziyaret ettiklerini, ailelerin mübarek ellerini öptüğünü söyledi.
Şehit ailelerinin onur ve gururunu paylaşmak istediklerini ifade eden Erdoğan, "Vatani görevleri sırasında farklı tarihlerde şehit olan İsmail Cesur
ve Ali Ergenin anne ve babasını ziyaret ettik. Şehitlerimizin Anne
ve Babaları bizim emanetlerimizdir, onların acılarını elimizden ve dilimizden geldiği kadarıyla hafifletmeye çalışıyoruz. Devlet olarak her zaman şehit ailelerine kapılarımız sonuna kadar açık ve her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.
İlçe Müftüsü Adem Bebek
tarafından Şehitler için yapılan duaların sonra ziyaret sona erdi.
Ziyarete Kaymakam Aydın Erdoğan, Emniyet Müdür Vekili Kasım Özdemir, İlçe Jandarma
Komutanı Jan.Tğm. Salih Yahya Koca, Askerlik Şubesi Başkanı Murat Tuna, İlçe Müftüsü Adem Bebek, Türkiye
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Seydişehir Temsilciliği Başkanı Yakup Söğüt
katıldı.
Anne, Seydişehir, Güncel
Kaynak: AA