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Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'na yeni laboratuar

Seydişehir İlçesinde Mahmut Esat Ortaokulu'na Fen Bilimleri Laboratuarı açıldı.

14.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:06Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'na yeni laboratuar
İlçesinde Mahmut Esat Ortaokulu'na Fen Bilimleri Laboratuarı açıldı.

Açılışa Kaymakam Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, hayırsever İsmail okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar "Mahmut Esat Ortaokulu Fen Bilimleri Laboratuvarı'nın açılışını, sayın kaymakamımız, hayırseverimiz, öğretmen ve öğrencilerimizin katılımıyla yaptık. Bilim adamları yetişmesine imkan sağlayacak, tam donanımlı örnek fen laboratuarı için, öğrenci velimiz Günaydınlar İsmail Gülpınar,a çok teşekkür ederiz. Laboratuarımız ilçemize Mahmut Esat Ortaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine hayırlı olsun." dedi.

Seydişehir, Gülpınar, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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