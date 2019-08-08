Haberler» Güncel» Haber

Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencilerini piknikte buluşturdu

Konya'nın Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kurslarındaki öğrencileri piknikte bir araya getirdi.

08.08.2019 09:12 Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kursu öğrencilerini piknikte buluşturdu
Konya'nın Seydişehir Müftülüğü yaz Kur'an kurslarındaki öğrencileri piknikte bir araya getirdi.
Seydişehir Merkez Cami ve Kur'an kurslarından 350 öğrencinin katıldığı piknikte öğrenciler gönüllerince eğlendi.
Seydişehir Müftü Vekili Ali Akbıyık "Din eğitiminde sosyal faaliyetlerin önemli bir yeri var, öğrencilerimizin okulların kapanması ile birlikte hemen camilerde açılan yaz kurslarına katılarak Kuranı Kerim, Siyer, İlmihal bileğilerini öğrenmek için çalıştılar. Kurs döneminin sonuna geldik. Yaklaşık 350 öğrencinin katıldığı piknikte öğrencilerimiz eğlendi onlara ikramlarda bulunduk, Halat çekme ve çuval yarışı gibi oyunlar ile yarışmalar yaptık katkı sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.

Seydişehir, Müftü, Konya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:37   HAVAİST OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 1 ÖLÜ,7 YARALI
09:36   Köyüne gidemeyenlerin adresi Altınköy
09:36   Dericilik sektörü eski günlerini arıyor
09:36   (Özel) Hayvan pazarındaki besicilerin zorlu yaşamı
09:36   GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan'dan Kurban Bayramı mesajı
09:36   Erzurum'da fuhuş operasyonu
09:35   Sinema -"Dora ve Kayıp Altın Şehri"