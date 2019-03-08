Seydişehir Termal Tatil Köyü ve Otelcilikte Çığır Açacak

Seydişehir Belediyesi öncülüğünde yapımı gerçekleştirilecek olan Termal Tatil Köyü ve Termal Otel projesiyle Seydişehir Termal işletmecilikte çığır açacak.

Hayata geçirecekleri projeyle yeni istihdam sahalarının oluşacağını kaydeden Başkan Tutal;biz bu projelerimizi hayata geçirebilmek ve istihdam sahaları oluşturabilmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürdük. Türkiye'de termal turizm alanında kullanılabilir doğal kaynaklara sahip olan önemli merkezlerden bir tanesi de inşallah Seydişehir olacak. Seydişehir sahip olduğu farklı doğal zenginlikleri ile termal turizm alanında söz sahibi olmaya aday bir bölge. Yapılacak olan Termal otellerle ilçemizin sosyo ekonomik yönden kalkınmasına çok büyük katkı sağlayacak. Termal Tatil Köyü Projesi ve Termal Otel Projesi ile turizmde marka atılımlar yaparak, bir yandan yeni yatırımlar yapılacak,diğer yandan tesislerimizle örnek olacağız.

Seydişehir'e hizmet için çıktığımız ikinci 5 yılımızda yarınlara miras bırakacağımız marka şehirde yaşamanın gururuyla hep birlikte başaracağız inşallah. İlçemizi Turizm Master Planına dahil edilmesi için Turizm ve Kültür Bakanlığı ile görüşüp, yatırımcı kardeşlerimizin hibelerden ve desteklerden faydalanmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler