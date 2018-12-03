Seydişehirli Dağcılar Tınaztepe Dağlarına Tırmandı

Konya
'nın Seydişehir
ilçesinde bir grup fotoğraf ve doğa tutkunu, bin 842 metre yüksekliğindeki Tınaztepe
dağına tırmanış gerçekleştirdi.
İlçeye 27 kilometre uzaklıkta, Konya- Antalya
kara yolundaki dağa yaklaşık 2 saatte tırmanan dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtı.
Dağcılardan Cemil Türkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını söyledi.
Zorlu bir tırmanışın ardında zirveye ulaştıklarını belirten Türkan, şöyle konuştu:
"6 kişilik ekibimizle zirveye çıktık. Dağın zirvesinde tarihi kalıntıların bulunduğunu gördük. Maalesef defineciler tarafından zarar verilmiş. Bu kalıntıların araştırılması ve korunması gerekiyor. Bugüne kadar bunların bilinmemesi büyük eksiklik. Hem tarihi hem de doğal güzellikleri bağrında barındıran Tınaztepe Dağı, ana yola yakınlığı ve bölgeye hakim bir konumda olması açısından bizim için çok önemli. Bu bölgeyi tanıtabilirsek Türkiye
, hatta dünya çapında dağcıların ilgisini çekecektir."
Antalya,Seydişehir,Konya,Tınaztepe
03 Aralık 2018 Pazartesi 11:57