Seydişehirli Öğrencilere Yardım

Konya
'nın Seydişehir
ilçesine bağlı Gökhüyük Mahallesi'ndeki öğrencilerin yüzleri İstanbul
'dan gelen hediyelerle güldü.
İstanbul Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi
'nin muhtarının, Seydişehir Gökhüyük Mahallesi'ni kardeş muhtarlık ilan etmesi ile Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet gösteren Bizim Kent Derneği "Kırk çocuğu giydir kampanyası başlattı".
Dernek tarafından Seydişehir Gökhüyük köyü öğrencilerine kampanyada toplanan giyecek, ayakkabı, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri gönderildi.
Gelen yardımları öğrencilere ulaştıran Gökhüyük Mahallesi Muhtarı Musa Özdemir
de AA muhabirine yaptıgı açıklamada, "Köyümü kardeş muhtarlık ilan eden Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi muhtarına ve Bizim Kent Derneğine teşekkür ediyorum. Köyümüzün çocuklarına gönderdikleri hediyeler ile hem öğrencileri hem bizi sevindirdiler. Böyle güzel bir organizasyon için Seydişehir Gökhüyük Mahallesi muhtarı olarak katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Güncel
Kaynak: AA