Seydişehirli Sporcular Antalya'dan 5 Bronz Madalyayla Döndü

Antalya'da düzenlenen Muay Thai turnuvasına katılan Seydişehirli sporcular ilçeye 5 bronz madalyayla döndü.
Turnuvada Seydişehirli sporcular Elvan Bahçıvan, Dursun Ali Kozan, Muhammet Ali Çatlıoğlu, Muhammet Osman Sert ve Hakan Topçu, güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak madalyaya uzandı.
Antrenör Serkan Yıldız sporcuların aldığı dereceleri, Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları için birer merdiven olarak gördüğünü söyledi.
Muhammet Ali, Kozan, Antalya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: AA