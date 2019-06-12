Seydişehirliler İstanbul
'da buluştu.
Seydişehir Yeniceköy
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Organize edilen programda Seydişehir, Konya
ve İstanbul'da yaşayan Seydişehirliler davet edildi.
İstanbul buluşması Programına Selçuk Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin
, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal
, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Rektörü Nuri Aydın
, İstanbul Otobüs AŞ Genel Müdürü A.Yasir Şahin, Başakşehir
Belediye Başkan Yardımcısı Serkan
Çelik, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit
, 23. Dönem AK Parti Milletvekili Hüsnü Tuna
, Konsiad Derneği Başkanı Kemal Çelik
ile çok sayıda Seydişehirli katıldı.
Kaynak: AA
Yeniceköy
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