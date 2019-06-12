12.06.2019 12:23
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Seydişehirliler İstanbul'da buluştu

Seydişehirliler İstanbul

Seydişehirliler İstanbul'da buluştu.

Seydişehirliler İstanbul'da buluştu.
Seydişehir Yeniceköy Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Organize edilen programda Seydişehir, Konya ve İstanbul'da yaşayan Seydişehirliler davet edildi.

İstanbul buluşması Programına Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Rektörü Nuri Aydın, İstanbul Otobüs AŞ Genel Müdürü A.Yasir Şahin, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Çelik, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 23. Dönem AK Parti Milletvekili Hüsnü Tuna, Konsiad Derneği Başkanı Kemal Çelik ile çok sayıda Seydişehirli katıldı.
Kaynak: AA
Yeniceköy, Seydişehir, İstanbul, Güncel