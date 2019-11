Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ni 12 yıl boyunca her hafta fotoğrafladı

Seyfe Gölü Ekoloji Derneği Başkanı Ömer Çetiner, Kırşehir 'in Mucur ilçesi sınırlarında bulunan ve Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan gölü son 12 yılda her hafta fotoğrafladı.Çetiner, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, 2007'den bu yana su oranı ve kuş sayısına bakmaksızın her hafta istisnasız gölü fotoğrafladığını söyledi.Kırşehir, Mucur ve sulak alanlarla ilgili panel ve çalıştaylarda, çektiği fotoğraflardan oluşturduğu envanterle Seyfe Gölü Kuş Cenneti hakkında bilgi verdiğini anlatan Çetiner, şunları kaydetti:"12 yıldır bazen belirlenmiş sabit bir açıdan, bazen de farklı mekanlardan fotoğraf çekiyorum. Aynı açıdan aynı yerlerden yakaladığım ilginç kareler var. Yaptığım sunumlar çok beğeni topladı. Bu iş çok ciddi emek gerektiriyor. Değişik açılardan Seyfe Gölü'nde fotoğraf çekerek değişimi de gözlemliyorum. Bu fotoğraflar aslında belgesel gibi oldu, Seyfe'nin geçmişinden bugüne kadarki hali ortaya çıktı."Seyfe Gölü'ndeki su oranının korunması için ciddi ve kalıcı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Çetiner, "Bölgede uygulanan ÇATAK Projesi'nin teşvikleri artırılmalı. Tarım alanlarında daha az su kullanılmalı, Seyfe havzasından alınan içme suları için alternatif yerler bulunmalı. Derin kuyularla alınan su miktarı kontrol altında tutulmalı, haziran ve eylül arası göle ciddi oranda su takviyesi yapılmalı." ifadelerini kullandı.