Seyfe Gölü Kuş Cenneti son üç gündür yağışlarla hayat buldu

Kırşehir'de son üç gündür etkili olan sağanak, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi.

22.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:44
Kırşehir'de son üç gündür etkili olan sağanak, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne hayat verdi.
Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, dernek binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, buharlaşma ve su kaynaklarındaki sorunlar nedeniyle Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Mucur ilçesi sınırlarındaki göldeki su miktarının sık sık azaldığını anımsattı.
Son iki haftada aralıklarla yağan yağışların yanı sıra son üç günde etkisini gösteren sağanakla gölün hayat bulduğunu vurgulayan Çetiner, bu yağışlarla gölün mart ve nisan ayındaki su debisine ulaştığını söyledi.
Gölün tabanın çorak topraklardan oluştuğu için yağmur ve kar suyunun tabana inmediğine dikkati çeken Çetiner, şunları kaydetti:
"Biriken sular göl yüzeyinde kalıyor. Son dönemde ise gölümüz tamamen kuruma noktasına gelmişti fakat bu son üç günlük yağış bizi mutlu etti. Göl düz bir satıh, geniş bir alan şeklinde. Göldeki doluluk yüzde 60-70 oranında diyoruz ama derinlik 15-20 santimetreyi geçmez. Yine 15 gün sonra tekrar yağış olmazsa, gölümüz tekrar kuruma noktasına gelecektir. Çünkü yüzeysel su girişimiz yok. Bizim temenni ve isteğimiz, göle yüzeysel su girişini tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasıdır. Yoksa sadece yağışlara bağlı kalıyoruz. Yağışlar olduğunda gölde güzelliğimiz var, yağış yoksa güzellik de olmuyor maalesef. Bunun için bir an önce Seyfe Gölü'ne su girişi yapan Seyfe, Horla ve Malya pınarlarındaki sorunların düzenlenmesi gerekli." Seyfe Gölü Kuş Cenneti son üç gündür yağışlarla hayat buldu

Kaynak: AA

Etiketler: Seyfe Gölü, Kırşehir, Mucur, Güncel, Haber

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