Seyfe Gölü Misafirlerini Erken Ağırlamaya Başladı

Kaynak: AA

Ramsar Sözleşmesi ile koruma altına alınan Kırşehir 'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, su seviyesinin yüksek olması ve hava sıcaklığının artması nedeniyle bu yıl bazı kuş türleri göle erken geldi.Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alanda bulunan göldeki su miktarı, son yağışlarla yüzde 80 seviyesine ulaştı. Güneyden kuzey bölgelere göç eden kuşlar da Seyfe Gölü'nde konaklamaya başladı. Binlerce flamingo, yüzlerce turna, martı, angıt, ördek ve yerel kuşlar, göl ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, son yağışların Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki su seviyesini yükseltmesi nedeniyle güzel görüntülerin oluştuğunu söyledi.Arazi yapısından dolayı gölün tabana su vermediğini, bu nedenle az bir yağışta bile kuşların uğrak yeri haline geldiğini ifade eden Çetiner, "Seyfe Gölü, tabandan su almıyor, tabana su vermiyor. Bu yıl yağışların mükemmel derecede olması sebebiyle şu an gölümüzde yaklaşık yüzde 80 doluluk var. Hava şartlarının mevsim normallerine göre ılık gitmesi nedeniyle daha önceleri kuzeyden güneye doğru olan göç zamanı kapandı. Şimdi tekrar güneyden kuzeye doğru göç başladı. Şu an binlerce flamingoyu, yüzlerce angıt, ördek, martı ve turnayı görebiliyoruz." dedi.Seyfe Gölü'nün, göçmen kuşların Türkiye 'deki iki önemli göç yolundan biri üzerinde olduğunu, bu yıl ilk defa bu kadar çok turnayı grup halinde gölde görme imkanı bulduklarını vurgulayan Çetiner, şöyle devam etti:"İlk defa bu denli kalabalık turna, aynı gurupta yer alıyor. Ayrıca mart ayının ortalarında göçe başlayacak olan turnalar bu yıl bir ay daha erken geldi. Şu an Seyfe Gölü'ndeki su doluluk oranı ile kuşların şimdiden Seyfe'de olmaları bizleri oldukça mutlu ediyor. Temennimiz, göldeki doluluk oranının sadece yağışlara bağlı kalmaması. Eğer sezon içerisinde yüzey su girişimiz de olursa bu tür güzellikleri sezon sonuna kadar görebiliriz. Genelde ekim ve kasım sonuna doğru başlayan yağışlar, mart ve nisan ayına kadar devam ediyor. Bu durum göldeki su miktarını arttırıyor. Bundan sonraki süreçte buharlaşmanın etkisiyle gölümüz kuruma noktasına kadar geliyor. Suyun olmayışı, kuşların beslenme ve barınma alanlarını yok ettiği için kuşlar Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne uğramadan geçiyor."Göldeki su derinliğinin bir metreyi bile bulmaması nedeniyle bu kuşların Seyfe'de daha çok bulunduğunu dile getiren Çetiner, "Bu hayvanlar için su seviyesi gaga ve ayak boyunu geçmeyecek. Flamingoların burada olmasının en büyük sebebi bu. Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Ramsas Sözleşmesi'ne girmiş bir sulak alanımız. Koruma kararında en çok flamingo yolunun bulunmasının etkisi var. Güzellikler olduğu sürece misafirlerimizin sayısı da artıyor. Yeter ki biz gölü uygun hale getirelim." şeklinde konuştu.