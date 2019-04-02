Seyfullah Karbulut Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇORUM DODURGA belediye başkan adayı olan Seyfullah Karbulut isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇORUM DODURGA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan Seyfullah Karbulut isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇORUM DODURGA adayı Seyfullah Karbulut kimdir? BTP ÇORUM DODURGA adayı Seyfullah Karbulut yüzde kaç oy aldı?

Seyfullah Karbulut Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇORUM DODURGA belediye başkan adayı olarak gösterilen Seyfullah Karbulut DODURGA ilçesinde % 0,27 oranında oy almıştır. DODURGA ilçesinde % 0,27 oranında oy olan Seyfullah Karbulut adlı BTP adayı toplamda 5 adet oy sayısına ulaştı.

ÇORUM DODURGA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.