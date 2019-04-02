Seyfullah Polat Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SİVAS GEMEREK belediye başkan adayı olan Seyfullah Polat isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SİVAS GEMEREK ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Seyfullah Polat isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SİVAS GEMEREK adayı Seyfullah Polat kimdir? BTP SİVAS GEMEREK adayı Seyfullah Polat yüzde kaç oy aldı?

Seyfullah Polat Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SİVAS GEMEREK belediye başkan adayı olarak gösterilen Seyfullah Polat GEMEREK ilçesinde % 0,35 oranında oy almıştır. GEMEREK ilçesinde % 0,35 oranında oy olan Seyfullah Polat adlı BTP adayı toplamda 24 adet oy sayısına ulaştı.

SİVAS GEMEREK ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.