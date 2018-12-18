Şeyh Edebali Üniversitesi Futbol Takımı Turnuvadan Kupayla Döndü

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Erkek Futbol
Takımı, Antalya
'da katıldığı 'Üniversiteler Futbol 2. Lig Grup Birinciliği' müsabakalarından kupayla döndü.
Beş takımın yer aldığı grupta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan ve tüm gruplar arasından maç kaybetmeyen tek takım olan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Erkek Futbol Takımı, 3 galibiyetle Adıyaman Üniversitesi
'nin ardından grubunu 2'nci sırada tamamladı. Kadrosunda Bilecik amatör küme takımlarında forma giyen üniversite öğrencilerinin yer aldığı takım; B Grubunda Yalova
Üniversitesi'ni 2-1, Uşak
Üniversitesi'ni 3-1 yenip, Niğde Ömer Halis Demir
Üniversitesi'yle 1-1, Adıyaman Üniversitesi'yle de 2-2 berabere kaldı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Erkek Futbol Takımı bu sonuçla Bilecik'e bir kupa kazandırmış oldu.
Antrenörlüğünü Öğraştırma Görevlisi Emre Şenyüzlü'nün yaptığı Erkek Futbol Takımı, turnuvanın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
'ı makamında ziyaret etti. Rektör Taş'a ikincilik kupasını sunan sporcular, takımın turnuvaya katılması için destek veren rektörlerine teşekkür etti. Takım oyuncularıyla bir süre sohbet eden Rektör Taş ise sporcuların elde ettiği sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BİLECİK
Bilecik,Futbol
Kaynak: İHA