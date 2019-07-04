04.07.2019 16:51
Haberler» Güncel» Haber

Şeyh Edebali Üniversitesi kapılarını dünyaya açıyor

Şeyh Edebali Üniversitesi kapılarını dünyaya açıyor

Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Uluslararası Balkan Üniversitesi ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Uluslararası Balkan Üniversitesi ile karşılıklı eğitim işbirliği protokolüne imza attı. Şeyh Edebali Üniversitesi'nin bir dünya üniversitesi olma yolunda önemli adımlar attığını belirten Rektör Taş, bu protokole birlikte iki üniversite arasında akademik işbirliğinin oluşturulmasını ve geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin kapılarını dünyaya açan, uluslararası alanda etkin bir üniversite olması için gayret gösterdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, imzalanan protokol kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında eğitim ve karşılıklı ilgi alanlarında araştırma konusunda işbirliği yapmaya çaba sarf edileceğini söyledi. Mümkün olduğu ölçüde, her iki yükseköğretim kurumu öğretim üyeleri, bölümler, araştırma enstitüleri ve öğrenciler arasında doğrudan iletişim ve işbirliğinin teşvik edileceğinin altını çizen Rektör Taş, mevkidaşı Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'e bir kez daha teşekkür etti. - BİLECİK
Kaynak: İHA
Balkan Üniversitesi, Bilecik, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:13   Nevşehir Belediyespor Başkanlığına Esat Özaltın seçildi
17:12   Fransa teknoloji şirketlerinden yüzde 3 vergi alacak
17:12   - Rus ve Suriye Uçakları İdlib Civarını Bombaladı: 3 Ölü
17:12   ANKARA Savunma Sanayi Başkanı Demir Temmuzun ikinci haftası gelecek, göreceksiniz 2
17:11   Munzur Nehri'nde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin toprağa verildi
17:10   Yükümlülerden okullara tadilat ve boya
17:10   Tecavüzle suçlanan profesöre 'kamu görevinden çıkarma' cezası (2)