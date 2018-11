Şeyh Edebali Üniversitesi'nde de Atatürk Anıldı

10 Kasım 2018 Cumartesi 12:39



10 Kasım 2018 Cumartesi 12:39

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'ün ebediyete intikal edişinin 80'inci yıl dönümünde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Kampüsünde anma töreni gerçekleşti.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde gerçekleşen anma törenine Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende bir konuşma yapan Prof. Dr. Nurgül Özbay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi olmayan bir asker ve devlet adamı olduğunu söyledi. Özbay, "Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80'inci yıl dönümünde, kendisini anmak ve onun mirasına olan minnettarlığımızı ifade etmek için burada toplandık. Hayatını Milletine adayan, bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, adını tarihe yazmış kahraman bir asker, büyük bir devlet adamıdır. Atatürk hem milli mücadele hem de cumhuriyeti inşa sürecinde daima ileriye bakmış, ileriye yürümüştür. Atatürk'ün ölümünün hemen arkasından dünya liderleri tarafından yapılan tüm açıklamaların ortak noktası onun dünyaya gelmiş çok nadir bir dahi olduğu, büyük devlet adamlığı ve diğer dünya milletlerine örnek olabilecek çalışmaları olmuştur. Bizlere düşen görev ise, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine taşımak, onun büyük emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti 'ne her zaman ve her türlü şartta sahip çıkmak ve onun değerlerini her koşulda korumaktır" dedi. - BİLECİK