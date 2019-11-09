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Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 10 Kasım'a özel konferans

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından "Atatürk'ü An(la)mak" konulu konferans düzenlendi.

09.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:21Şeyh Edebali Üniversitesi'nden 10 Kasım'a özel konferans
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 81'inci yıl dönümü dolayısıyla, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı tarafından "Atatürk'ü An(la)mak" konulu konferans düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliği Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut'un yanı sıra Şeyh Edebali Üniversitesi ve Osmangazi Ortaokulu öğrencileri takip etti.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk , 81 yıl önce aramızdan ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, vatan topraklarının dört bir yanı düşman tarafından sarılı olduğu bir anda milleti organize ederek, Türk Milletine istiklali kazandıran isim olduğunu söyledi. Çocukluğundan vefatına kadar geçen süreç içerisinde milleti ve vatanı uğruna yorulmadan gayret gösteren Atatürk'ün vatanı ve milleti düşman elinden kurtaran kişi olduğuna vurgu yapan Çetinkaya, "Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki savaş bittikten sonra azimle iktisadi, eğitsel ve sosyal konularda mücadele etmiştir. Hayatını millete adayan Atatürk, Türk Milletinin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, yaratılış zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu devamlı olarak ve her türlü araç ve önlemlerle besleyerek geliştirmeyi milli idealizm olarak benimsemiş bir karakterdir. Mustafa Kemal Atatürk, kadınlara daha çok haklar verilerek, sanayi ve ulaşım konusunda yapılacak yatırımlarla ve eğitimle milletin tutsaklıktan kurtulacağına inanıyordu ve bu inancın temelinde milli gururumuzun yeniden zedelenmemesi vardı" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanife Mut tarafından, Dr. Öğr. Üyesi Selma Göktürk Çetinkaya'ya teşekkür belgesi verilirken, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen serginin gezilmesiyle program sona erdi. - BİLECİK

Mustafa Kemal Atatürk, Çetinkaya, Yaşam

Kaynak: İHA

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