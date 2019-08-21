Şeyh Edebali Üniversitesi'nden patent atağı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında işbirliği protokolü imzalandı.



Buna göre; üniversite çatısı altında ortaya çıkan fikir, ürün ve teknolojik gelişmelerin patentleme ve markalama süreçleri Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) koordinatörlüğü içerisine kurulacak Türk Patent ve Marka Kurumu bilgi ve doküman biriminde yürütülecek. Akademisyen, sanayici ve Ar-Ge çalışması yapan kişi ve kurumların sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi ve konuya ilişkin her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayacak protokol, BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından imzalandı. Protokol kapsamında, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşımların sağlanması ve patent veri tabanlarında araştırma yapılması için uygun ortamın tesis edilmesi sağlanacak.



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş, yapılan protokolle Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörlüğünde Bilgi ve Doküman Biriminin kurulacak olmasının önemine değinerek, "Üniversitemizin ulusal ve uluslararası alanda katma değeri yüksek buluşlarla temsil edilmesini istiyoruz. Bu doğrultuda Üniversitemiz ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında yapılan bu protokolü önemsiyor, buluşlarını sunacak akademisyen ve öğrencilerimizin sınai mülkiyet hakları konusunda bilgilendirilmeleri, yönlendirilmesi ve konuya ilişkin her türlü bilgi ve doküman gereksinimlerinin karşılanmasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Bu düşüncelerle; Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'a ve protokolün hayata geçmesinde emeği geçen Rektör Yardımcısı ve TTO Koordinatörü Prof. Dr. Harun Mindivan Hocamıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA