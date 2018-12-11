Şeyh Edebali Üniversitesi'ne İki Yeni Rektör Yardımcısı Atandı

Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş
, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Harun Mindivan'ı ve Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hanife Mut
'u Rektör Yardımcısı olarak atadı.
Gerçekleşen atamalarla birlikte Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Rektör yardımcısı sayısı 3'e yükseldi. Prof. Dr. Harun Mindivan'ın ve Prof. Dr. Hanife Mut'un yeni görevlerinde başarılı olacaklarına yürekten inandığını belirten Rektör Taş, kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.
Prof. Dr. Harun Mindivan'ın kimdir?
Prof. Dr. Harun Mindivan 1997'de Atatürk Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü'nden 2001 yılında Yüksek Lisans derecesi aldı. Aynı kurumda sürdürdüğü "Silisyum Karbür Takviyeli Alüminyum Matris Kompozitlerin Tribolojik Davranışlarının İncelenmesi" konulu doktora çalışmasını 2007'de tamamladı. 1998-2007 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 2007-2014 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde ve 2014 yılının başından bu yana Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde çalışan Prof. Dr. Harun Mindivan 2012 yılında Doçent, 2017 yılında da Profesör unvanlarını aldı. 2014-2017 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Müdürlüğü ve 2016-2018 yılları arasında Osmaneli
Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini yürüttü. Birçok ulusal ve uluslararası projede yönetici ve araştırmacı olarak yer aldı. Yayımlanmış 130 kadar ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Harun Mindivan evli ve iki çocuk babasıdır.
Prof. Dr. Hanife Mut kimdir?
Prof. Dr. Hanife Mut 1999 yılında 19 Mayıs
Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü'nden mezun oldu. Aynı bölümde 2003 yılında yüksek lisans derecesi alan Mut, 2009 yılında ise doktorasını tamamladı. 2009 yılında Bozok Üniversitesi
'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaya başlayan Mut, 2012 yılında doçent, 2017 yılında da profesör unvanlarını aldı. 2017-2018 yılları arasında Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı yapan Mut, 2018 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Anabilim Dalı'na profesör olarak atandı. Prof. Dr. Hanife Mut halen Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Birçok ulusal ve uluslararası projede yönetici, danışman ve araştırmacı olarak yer alan Mut'un yayımlanmış 100 kadar ulusal ve uluslararası yayın, bildiri ve poster çalışması bulunmaktadır. Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Hanife Mut evli ve iki çocuk annesidir. - BİLECİK
Hanife,Mut,Rektör
11 Aralık 2018 Salı 13:16