Şeyh Edebali Üniversitesi'nin Kalitesi Tescillendi

30 Kasım 2018 Cuma 11:20



30 Kasım 2018 Cuma 11:20

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, bilgi yönetimi alanında tek uluslararası kalite standardı belgesi olan "ISO27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" sertifikasıyla tescillendi.2016 yılında belirlenen hedefler doğrultusunda, 2 yıllık bir çalışmanın sonucunda almaya hak kazanılan sertifika, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş'a takdim edildi. Üniversitenin bilişim ihtiyaçlarının karşılanması, elektronik veri altyapılarının oluşturulup bilginin depolanması, yedeklenmesi, erişime açılması, korunması ve sistemin sürdürülebilir hale gelmesi gibi önemli görevleri üstlenen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, sunduğu hizmetin kalitesini ISO27001: 2015 belgesiyle taçlandırdı. Üniversite Senato Odası'nda gerçekleşen törene; Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurgül Özbay, Genel Sekreter Doç. Dr. Cihan Darcan, Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Fidan, Daire Başkanlığı personeli ve belgelendirme kuruluşu yetkilileri katıldı.Törende konuşan Bilgi İşlem Daire Başkanı Murat Fidan, Üniversiteye sundukları bilişim hizmetlerinin dünya standardında olması için yaptıkları çalışmaların, Üniversite yönetiminin verdiği destek ve Daire Başkanlığı personelinin gösterdiği özverili çalışmalar sonucunda hedeflenen seviyeye geldiğini söyledi. Fidan, geçen yıl bir devlet politikası haline gelen kalite çalışmalarının bir yansıması olarak bu yıl gerekli başvuruyu yaptıklarını ve 23 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşen denetimin sonunda ISO27001 sertifikasını almaya hak kazandıklarını ifade etti. Fidan, insan kaynağı noktasında verdikleri destek için Üniversite Yönetimine ve süreci en iyi şekilde yürüten Daire Başkanlığı personeline teşekkür etti.Belgelendirme kuruluşu yetkilisi Yusuf Yılmaz ise, bu belgenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığının altyapısıyla, personeliyle, sunduğu hizmetlerle görevlerini en iyi şekilde yerine getirdiğini ve hedefleri olan bir yapı kurulduğunu gösteren bir belge olduğunu söyledi. Yılmaz, ISO27001 sertifikasının Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerin hem Üniversite çalışanlarının hem de öğrenci ve velilerin memnuniyetinin sağlanacağına dair bir garanti niteliğinde olduğunu da sözlerine ekledi.Rektör Taş törende yaptığı değerlendirmede, alınan belgenin kurumsal olarak tüm üniversitenin bir başarısı olduğunu söyledi. Daire Başkanı Murat Fidan'ı ve personelini tebrik eden Taş, yapılan çalışmaların sürdürülebilirliği konusunda gereken gayretin gösterileceğine inandığını ifade etti. Bilgi İşlem Daire Başkanlığının elde ettiği bu ciddi başarının diğer birimler için de örnek teşkil etmesini dileyen Rektör Taş, alınan belgenin, çalışanların kurumu sahiplendiğini ve çalışmalarını hassasiyetle sürdürdüklerini gösterdiğini söyledi ve tüm çalışanlara gurur duyduğunu ifade etti. - BİLECİK