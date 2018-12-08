Şeyh Edebali Üniversitesinde Basketbol Şöleni Başlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapacak.<br><br>Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, 'Turnuvanın açılış seremonisi 10 Aralık 2018 günü saat 13.00'te Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşecek. 14 Aralık'ta sona erecek turnuvaya; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi katılacak' ifadelerine yer verildi. - BİLECİK