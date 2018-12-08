08 Aralık 2018, 11:38
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Şeyh Edebali Üniversitesinde Basketbol Şöleni Başlıyor

Şeyh Edebali Üniversitesinde Basketbol Şöleni Başlıyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol 2. Lig müsabakalarına ev sahipliği yapacak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Turnuvanın açılış seremonisi 10 Aralık 2018 günü saat 13.00'te Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Spor Salonu'nda gerçekleşecek. 14 Aralık'ta sona erecek turnuvaya; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi katılacak" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK 10 Aralık,basketbol
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:38