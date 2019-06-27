27.06.2019 15:23
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"Şeyh Halil"in Kürtçe belgeseli yapıldı

"Şeyh Halil"in Kürtçe belgeseli yapıldı

Din alimi ve kanaat önderi "Şeyh Halil"in Kürtçe belgeseli yapıldı.

Din alimi ve kanaat önderi "Şeyh Halil"in Kürtçe belgeseli yapıldı.
Mardin ve ilçelerini kapsayan ve "Tor bölgesi" olarak nitelendirilen coğrafyada her kesim tarafından kabul görmüş bölgenin önde gelen din alimi ve kanaat önderi "Şeyh Halil"in hayatı belgesele konu oldu.
Belgesel filmin yönetmeni Abdullah Öztürk , yaptığı açıklamada, Şeyh Halil'in önemli bir alim olduğunu belirterek, öğrencilik yıllarında kendisiyle tanışma fırsatı bulduğunu ve sohbet ettiğini belirtti.
"Bu din aliminin belgeselini yaptığım için çok mutluyum." ifadesini kullanan Öztürk, şunları kaydetti:
"Bu saygın insanın belgeselini yapma fırsatı verdikleri için TRT Kurdi yönetimine teşekkür ediyorum. Şeyh Halil'i bir belgeselle anlatmak yeterli değildir. Bölgedeki olaylarda hocanın sulh anlayışı ve taktiklerinin akademik düzeyde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Kan davalarının ortadan kalkmasında hocanın önemli etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür."
Kaynak: AA
Abdullah Öztürk , Mardin , Güncel

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