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Şeyh Raid Salah'ın hapis cezası korona virüs nedeniyle ertelendi

İsrail'de Hayfa Merkezi Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın korona virüs nedeniyle hapis cezasının ertelenmesi talebini kabul etti.

25.03.2020 09:15 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:15
Şeyh Raid Salah'ın hapis cezası korona virüs nedeniyle ertelendi
İsrail 'de Hayfa Merkezi Mahkemesi, 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın korona virüs nedeniyle hapis cezasının ertelenmesi talebini kabul etti.
İsrail mahkemesi tarafından 10 Şubat'ta 28 ay hapis cezasına mahkum edilen 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadının lideri Şeyh Raid Salah'ın korona virüs nedeniyle cezasının ertelenmesi talebi kabul edildi. Salah'ın 25 Mart'ta başlayacak hapis cezasının Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenme talebi, dün İsrail Başsavcılığı tarafından reddedilmişti. İsrail mahkemesi, 10 Şubat'ta kışkırtıcılık yaptığı, yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği, terör örgütüne destek iddialarıyla Salah'ı 28 ay hapis cezasına mahkum etmişti. Şeyh Raid Salah'a destek için Hayfa kentindeki mahkeme binası önünde toplanan onlarca Filistinli, Salah'a destek sloganları atmıştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Şeyh Raid Salah, Filistin, İsrail, Güncel

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