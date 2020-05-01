Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu

Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulunduADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

01.05.2020 13:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:10
Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu
ADANA'da Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Gölden çıkarılan ceset, kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde meydana geldi. Dörtler Mahallesi Muhtarı İbrahim Kürklü, göl kenarındaki arazisinde ekinleri kontrol etmek için tekneyle açıldı. Bir süre sonra su yüzeyinde erkek cesediyle karşılaşan Kürklü, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yarım saatlik çalışmayla cesedi kıyıya çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset, kimlik tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Seyhan Baraj Gölü’nde erkek cesedi bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan Baraj Gölü, Adli Tıp Kurumu, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan’dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın’da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
Erken seçim iddialarına AK Parti’den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor Haberler
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk’ten ’Adada namaz kılınıyor mu?’ sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk’te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye’de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye’den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü Haberler
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Haberler››Güncel››Seyhan Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:59: ÇEVMER'in TÜBİTAK projesi desteklenmeye hak kazandı - Haber 14:58: AYDIN'DA JEOTERMAL SU BORUSU PATLADI-1 - Haber 14:58: Gemlik'te "alg patlaması" denizin rengini değiştirdi - Haber 14:58: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - Haber 14:57: MARKETLERDE SON DAKİKA YOĞUNLUĞU - Haber 14:50: Türkiye'nin 2 uçak dolusu malzeme gönderdiği ABD, aynı gün terör örgütüne yardım etti - Haberler 13:37: 3 günlük yasakta nereler açık, yasağa uymamanın cezası ne? İşte merak edilen tüm detaylar - Haber 12:29: İstanbul'da Mayıs ayı başında yağmur yağmazsa su sorunu yaşanabilir - Haber 12:27: Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı - Haberler 09:39: 72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor - Ekonomi