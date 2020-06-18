Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi suda kayboldu

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi, tüm aramalara rağmen bulunamadı.

18.06.2020 22:45 | Son Güncelleme: 19.06.2020 00:09
Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kişi, tüm aramalara rağmen bulunamadı.
Edinilen bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü üzerinden genç bir erkeğin baraj gölüne atladığını görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ve polis ekiplerinin arama çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine su altı polisi çağrıldı.
Vatandaşın atladığı bölgede arama yapan balık adamlar, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı.
Çalışmaların sabah saatlerinde tekrar başlayacağı bildirildi. Seyhan Baraj Gölü’ne atlayan kişi suda kayboldu

Kaynak: AA

Etiketler: Seyhan Baraj Gölü, Çukurova, Adana, Güncel, Haber

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