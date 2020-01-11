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Seyhan Belediyesi ailesi genişliyor

Seyhan Belediyesi 5 CHP'li belediyeden sonra Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi ile de kardeş şehir oldu.

11.01.2020 10:44 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:50Seyhan Belediyesi ailesi genişliyor
Belediyesi 5 CHP'li belediyeden sonra 'in Tepebaşı Belediyesi ile de kardeş şehir oldu.

Seyhan Belediye Meclisi Başkan Akif Kemal Akay, katipler Sultan Zeynep Erciyes ve Duygu Atikaslan Ayçe başkanlığında açıldı.

247 sayfadan oluşan bir önceki toplantı tutanağının fotokopi şeklinde değil de elektronik ortamda meclis üyelerine mail olarak gönderildiği açıklanarak oylanmasını istendi. AK Partili Ali Coşkun ise kendilerine mailin yarım saat önce geldiğini, bu nedenle okumalarının mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine Başkan Akay, tutanakların bir sonraki toplantıda oylanacağını açıkladı.

CHP'li Hüseyin Orhan, gündem dışı yaptığı konuşmada hava kirliliğinden ölümlere dikkat çekerek, Adana'nın Türkiye'de hava kirliliği sıralamasına dördüncü il olduğunu belirterek, gerekli önlemlerin acilen alınmasını istedi. Orhan, "Seyhan demek Adana demek, Seyhan demek Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

CHP'li Yasemen Çelik VE MHP'li Şehmus Uçar'ın konuşmalarından sonra gündem maddelerine geçildi. Adıyaman'ın Pınarbaşı, Malatya'nın Hekimhan, Adana'nın İmamoğlu, Osmaniye'nin Yarbaşı ve Aksaray'ın Saratlı Belediyeleri'nin den sonra Eskişehir'in CHP'li Belediyesi Tepebaşı'nın da kardeş şehir olunması teklifi komisyona gitmeden direkt oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Bazı belediye meclis üyeleri "Seyhan'ın ailesi genişliyor" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi çalışmalarına 3 Şubat 29-020 Pazartesi günü saat 17.00'de toplanacak. - ADANA

Cumhuriyet Halk Partisi, Seyhan Belediyesi, Eskişehir, Seyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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