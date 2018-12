Seyhan Belediyesi, İzmir'de Adana'yı Tanıttı

06 Aralık 2018 Perşembe 14:48



06 Aralık 2018 Perşembe 14:48

Seyhan Belediyesi, yurt içi ve yurt dışından her yıl on binlerce kişinin ziyaret ettiği ve bu yıl 12'ncisi gerçekleşen Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı'na katıldı.Türkiye'nin en büyük uluslararası turizm fuarlarından olan Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı, bu yıl 12'nci kez kapılarını açarken Adana'nın Seyhan Belediyesi'nin şehrin tanıtımı için açtığı stant ilgi odağı oldu. Yurt içi ve yurt dışından on binlerce kişinin ziyaret edeceği fuarda Seyhan Belediyesi, hem Adana'yı hem de Adana'nın yöresel ürünleri ile lezzetlerini tanıttı. Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar da eşi Nuray Karalar ile birlikte fuara katıldı. Seyhan Belediyesi'nin standı Türk ve yabancı konuklardan oldukça fazla ilgi görürken hem Adana'yı hem de Adana'nın yöresel ürünleri ile lezzetlerini tanıttı.Bilinen tarihi 8 bin yıla dayanan Adana'nın turizmden hak ettiği payı alamadığına vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bacasız sanayi turizmde önemli bir potansiyele sahip Adana'nın potansiyelinin kullanılması için çaba sarf ettiklerini söyledi. Karalar, "Adana'nın geçmişi uzun yıllara dayanır. Yani Adana bir tarih kentidir. Bir şehre turist giderse oraya kültür, tarih, gastronomi, sağlık, deniz, doğa için gider. Bu saydıklarımın hepsi Adana'da mevcut. Bizim sadece bunları tanıtmamız lazım. Bu anlamda Adana'nın daha fazla tanıtılıp turist çekmesi için uluslararası fuarları önemsiyor ve katılıyoruz. Adana'da kapanan fabrikaların yeri turizm ile doldurulabilir" dedi. - ADANA