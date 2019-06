Seyhan Belediyesi'ne 3 yeni başkan yardımcısı

Kaynak: İHA

Seyhan Belediyesinde Selçuk Özkök, Avukat Rukiye Çinkılıç ve Ulaş Toros'un Seyhan Belediye Başkan Yardımcılıklarına atandığı açıklandı. Başkan Akif Kemal Akay, yeni atamalar kapsamında damadı emekli subay Ahmet Erdal Şenyurt'u özel kalem müdürlüğü görevine getirdi.Seyhan Belediye Meclisi Belediye Başkanı Akif Kemal Akay başkanlığına Haziran ayının ilk birleşimi gerçekleştirildi. Akay, meclisi açarken yaptığı konuşmada, güzel sayılabilecek bir bayram tatilini hep birlikte geçirdiklerini belirterek, "Çok fazla sayıda trafik kazası olmuştur. Aslında şuanda burada bulunmamız sevindirici bir şeydir. Her bayram maalesef çok sayıda insanın kaybına sebep oluyor. Ben sadece 2 cenazeye gittim bu arada. Bayramlar bir ölçüde bizim için belki kuralları çiğnememiz nedeniyle belki başka bir nedenle maalesef bizi böyle üzücü olaylara gark ediyor. Ölenlere tekrar rahmet diliyoruz. Ben bir kez daha geçmiş bayramınızı kutluyorum" dedi.Gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Fadime Geçioğlu, 5 Haziran Çevre Günü ve Çevre Koruma Haftası nedeniyle çevreye duyarlılığın artması ve doğayı korumak için insanları bilinçlendirmek çalışmalarının artması, ayrıca trafik kazaları nedeniyle insanları bilinçlendirme çalışmalarının yapılmalarını temenni etti. Geçioğlu, "21 Haziran Dünya Mülteciler günü. Dünya barışının sağlanması ve insanların hiç birinin yerinden yurdundan göç etmek zorunda kalmamasını temenni ediyoruz. Yine 24 Haziran uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığıyla mücadele günüdür. Uyuşturucunun gençlerimizi zehirlenmelerini önlemek için gençleri sanat ve spor faaliyetlerine yönlendirilmesini, belediyemizin gençlerimize sosyal ve teknik altyapı sağlamasını, gençlerin sanat ve spor faaliyetlerini sağlayacak olanaklarının en üst seviye sağlamayı hedeflerin arasında olmasını sayın başkandan bekliyoruz. Saygılarımla, her şey çok güzel olacak" dedi.AK Partili Yalçın Limonu da konuşmasına Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcılıklarına atanan Meclis Üyesi Ulaş Toros ile Selçuk Özkök ve Rukiye Çinkılıç'a başarılar dileyerek başladı. 19 Mayıs'ın önemini anlatan Limoncu, daha sonra komisyonlarda daha aktif görev almak istediklerini belirterek, "Dosyalar geldikçe komisyonlar toplanmasın, fakat dosya gelmeden bir araya gelip bu hususlarda Adanamıza neler yapabiliriz, nasıl katkıda bulunabiliriz? Sadece mecliste değil, üniversitelerden, sivil toplum kuruluşlarından, odalardan bu konuyla ilgili uzman kişilerden bilgiler alınacak ama biz meclis üyelerin de, bu şehirde yaşayan insanların da söyleyeceği çok konular var. Bu saydığım komisyonlarda aktif görev alması hususunda biz elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Eminim birkaç ay içerisinde bunlar yoluna girecek, Sizden de bu konuda çalışma bekliyoruz" dedi.Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Limoncu'ya cevap vererek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun temel noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 100. Yılında hep birlikte olduklarını ve daha nice yüzyıllara demelerinin en temel düşüncesi olduğunu kaydetti.Akay, "Düşüncelerinize aynen katılıyorum. Bizim Seyhan'da da çok ciddi sıkıntılarımız var. Maddi sıkıntılarımız var. Geçmişten bu yana biriken sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı zaman açısından yaşanan sorunlarımız var. Çok hızlı değişen Dünyamızda bunları bir an önce yapma mecburiyetimiz var. Dolayısıyla her aklın, her çabanın bir arada olma mecburiyeti var. Önümüzdeki dönem bunları kariyer görüntüsünde değil, ama mutlaka bir şekilde birleştirme mecburiyetimiz var. Eğer bunu başarabilirsek, bu sözcüğü de söylemek istemiyorum, başarabilirsek değil, başarmalıyız. Bunu başardığımız zaman zaten en azından bizden sonraki nesillere yüzümüz ak olarak dönmüş olacağız. Bu hepimizin en temel görevi olmalı diye düşünüyorum. Çünkü çocuklarımıza torunlarımıza bırakacağımız başka bir mirasımız yok bizim. Ben bu nedenle önümüzdeki dönemde gerçekten bilgilerimizi, becerilerimiz, düşüncelerimizi birbirimize aktarır ve bunları daha başka bir şeyde, yani formel toplantılarda değil, her ay yapma mecburisi olan olduğumuz toplantıların belki yararı olmuyor, ama daha yararlı olabilecek bir takım yöntemler bulma mecburiyetimiz var. Önümüzdeki dönemde inşallah bunları başaracağız diye düşünüyorum, şimdiden hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.Vatandaşın en büyük derdi sinekMHP'li Şehmus Uçar da sinekle mücadeleyi gündeme getirerek, "Vatandaşın en büyük derdi sinek. Yeterine sinekle mücadele verilmediğinden veya zamanında yapılmadığından dolayı şuanda vatandaşlar evinde uyuyamıyor. Şimdi bahanelere sığınmak kolay. Çıkarsanız binbir bahane üretebilirsiniz, önemli olan bahanelere sığınmadan talip olduğunuz makam, mevkie hangi şartlarda bilerek aday olduğunuz yerleri gücünüzün yettiği şekliyle bir şekilde hizmet getirmeniz lazım. Seçimlerden çıkalı yaklaşık 70 gün oluyor. 70 günde Adana'da sinekle mücadelede ciddi bir şekilde mücadele başlatılabilirdi. Ama geç kalındığından dolayı maalesef bugün denizlerde yazlıklarında olanlar ve özellikle güney kesimlerde yaşayan insanlarımız gelirlerinin kıt olduğundan dolayı çocuklarıyla evinde uyuyamıyorlar. Bu konuda gerekirse bu konuda ilçe belediyeleri büyükşehire destek versin vatandaşımız daha rahat bir yaz geçirmesi lazımdır" dedi.Uçar şöyle devam etti:"Bunların yanında çöplerin zamanında toplanmadığından dolayı sağlığa elverişsiz şartlar oluşmaya başladı. Eminim sayın başkan bu konuda gerekli desteği verecektir. Tekir yaylasında yazın 150-200 bin arası insan yaşamaktadır. İnsanlar gidip bir şekilde yazı orada geçiriyor ve tatil yapıyor. Aynı zamanda Kızıldağ Yaylası. Ben hafta sonu oradaydım, emin olun Kızıldağ Yaylasında insan boyuna varan çöpler birikmişti. Bu bir insanlık utanç abidesi olması lazım. Böyle bir çağda çöplerin orada birikmesi hiç de hoş değil" dedi.CHP'li Mustafa Fidan Vursavaş, Büyükşehir Belediyesinde meclis üyesi olması hasebiyle sinek konusuna açıklık getirmek istediğini söyledi. Vursavuş, "Zeydan Başkanımız geçen toplantıda Şubat ve Mart toplantılarında larvalarla ilgili yapılması gereken ıslah çalışmasının yapılmamasından dolayı bu sineklerin uçar hale geldiğini, yani kanatlanır hale gelerek yuvalarından uçtuğu için bir sıkıntı olduğunu ifade ettiler. Aynen şunu da söylediler. Eğer önümüzdeki dönem sinekle ilgili ciddi bir sorun varsa onun sorumlusu biziz. Biz bir şeyin arkasına sığınmıyoruz, ama sizde biliyorsunuz uçar hale bir şeyi kontrol etmek daha zor, haksızlık etmeyelim başkanımıza, elimizden geleni yapıyoruz imkanlarımız neticesinde. Bu konunun açıklığa kavuşması lazım. Arkasına sığındığımız bir şey yok ama geç kalınmışlık var. Buna rağmen elimizden ne geliyorsa yapılıyor dendi" dedi.Akay, Seyhan Belediyesine ait sinekle mücadele araçlarının tamamının Büyükşehir Belediyesi'ne verildiğini söyledi. Akay, Akçatekir ve Pozantı ile ilgili Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın gündeme getirmesiyle hemen bir çöp toplama aracının Pozantı Belediyesi'ne yollandığını ifade etti.İyi Parti Meclis Üyesi Sultan Zeynep Erciyes, bugün bu toplantıda çok önemli konulara değinildiğini, atıkların için de Başkanın projeleri olduğunu, çevre mühendislerinden bu konuda neler yapılabileceğine dair bu konuda tekliflerin ve önerilerin görüşülebileceğini ifade etti. Erciyes, atıkların geri dönüşümünün daha da önemsenmesi gerektiğini vurguladı.Güngör Geçer'de konuşmasında yaz aylarının gelmesi ve sıcakların başlamasıyla birlikte şehirde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanları için konuştuğunu söyledi. Güngör, "Hergün yanından geçip gittiğimiz ancak hayatın temposu içinde çoğunlukla varlıklarını fark edemediğimiz sokak hayvanlarını yaşama savaşı veriyor" dedi."Bizler için basit ama sokak hayvanları için önemi olan en büyük ihtiyacın altını çizmek istiyorum. Her kapının önünde bir su ve bir kap mama koymalıyız. Yemek artıklarını onlarla paylaşmayı bir insanlık vazifesi olarak belirlemeliyiz. Çünkü onlar çaresiz ve çare sizsiniz" dedi.Seyhan Belediyesindeki atamalar ise şöyle açıklandı:657 Sayılı Devlet Memuru Kanununun 93 sayılı maddesi gereğince Avukat Rukiye Çinkılıç ve Selçuk Özkök Belediye Başkan Yardımcılığına, Kırsal Hizmetler Müdürü Manolya Gümüşalp, Strateji Geliştirme kadrosuna, Makine İkmal Müdürü Ayşe Aksay Park ve Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna, Destek Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Ünsal, Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğüne, İnsan Kaynakları Eğitim Müdürü Selahattin Şaş Temizlik İşleri Müdürlük kadrosuna ve Ahmet Erdal Şenyurt da Özel Kalem Müdürlüğüne atandı.Meclis Katip Üyeleri Yusuf Bünyamin Ateş ve Gülcan Bingöl'ün işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevlerinden istifa etmek istediklerini belirten dilekçeleri okundu. Başkan Akay bu istifaları oylamaya sundu ve oy birliği ile istifaları kabul edildi.Yerlerine ise Sultan Zeynep Erciye ile Leyla Karataş meclis tarafından seçildi. - ADANA