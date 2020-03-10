Seyhan Belediyesi personeline eğitim
Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde personeline "Kişisel İletişim Becerileri" ile " Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitimi verdi.
10.03.2020 12:09 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:09
Seyhan Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde personeline "Kişisel İletişim Becerileri" ile " Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitimi verdi.
Hizmet içi eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan eğitimde başta zabıta olmak üzere özellikle halkla bire bir iletişim içinde olan personele Öğretim Üyesi Doç Dr. Gülgün Karahalil tarafından bilgiler aktarıldı.
2 gün süren "Kişisel İletişim Becerileri" ile " Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitiminde, "Stres'in ABC si ve Biyokimyası", "Yaşam sevinci ve Sağlıklı Yaşam", "Stres Bağışıklık Sistemi", "Stres Kaynakları", "Kişisel ve Kurumsal Stres Yönetimi", "Kurumsal Dayanışmanın Strese olumlu etkisi", "Stres Belirtileri", "Kronik - Akut stres nedir?", "Stres Sebepleri", "Stresin Etki ve Sonuçları", "Özgüven Çalışması", "Kazanma ve Kaybetme Psikolojisi", "Gerginlik, kaygı, sıkıntı ve öfke", "Koşulların dayattığı gerginlikler", "Batan balık yan gitmez", "Bakış Açıları/ Empati/ Paradigmalar", "Duygusal Güçlenme" ve "Öfke Kontrolü" konularında bilgi verildi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlıya verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini kaydetti. Eğitimi veren Öğretim üyesi Doç Dr. Gülgün Karahalil'e teşekkür eden Başkan Akay, "Halkımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırabilmek için personelimizi düzenli olarak eğitmeyi sürdüreceğiz. Personelimize günün şartlarına göre yeni veya yenilenen bilgileri ve ilgili personele de teknolojik gelişmeleri aktarıyoruz. Amacımız, halkımıza hızlı, sonuç odaklı ve günün şartlarına uygun çözümler üretebilmektir" dedi. - ADANA
Hizmet içi eğitim programı kapsamında gerçekleştirilen ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan eğitimde başta zabıta olmak üzere özellikle halkla bire bir iletişim içinde olan personele Öğretim Üyesi Doç Dr. Gülgün Karahalil tarafından bilgiler aktarıldı.
2 gün süren "Kişisel İletişim Becerileri" ile " Öfke kontrolü ve stres yönetimi" eğitiminde, "Stres'in ABC si ve Biyokimyası", "Yaşam sevinci ve Sağlıklı Yaşam", "Stres Bağışıklık Sistemi", "Stres Kaynakları", "Kişisel ve Kurumsal Stres Yönetimi", "Kurumsal Dayanışmanın Strese olumlu etkisi", "Stres Belirtileri", "Kronik - Akut stres nedir?", "Stres Sebepleri", "Stresin Etki ve Sonuçları", "Özgüven Çalışması", "Kazanma ve Kaybetme Psikolojisi", "Gerginlik, kaygı, sıkıntı ve öfke", "Koşulların dayattığı gerginlikler", "Batan balık yan gitmez", "Bakış Açıları/ Empati/ Paradigmalar", "Duygusal Güçlenme" ve "Öfke Kontrolü" konularında bilgi verildi.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlıya verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini kaydetti. Eğitimi veren Öğretim üyesi Doç Dr. Gülgün Karahalil'e teşekkür eden Başkan Akay, "Halkımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırabilmek için personelimizi düzenli olarak eğitmeyi sürdüreceğiz. Personelimize günün şartlarına göre yeni veya yenilenen bilgileri ve ilgili personele de teknolojik gelişmeleri aktarıyoruz. Amacımız, halkımıza hızlı, sonuç odaklı ve günün şartlarına uygun çözümler üretebilmektir" dedi. - ADANA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Seyhan Belediyesi personeline eğitim
Etiketler : Seyhan Belediyesi, Doğu Akdeniz, Seyhan, Güncel
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