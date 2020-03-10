Seyhan Belediyesi personeline öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi
Seyhan Belediyesi'nde görev yapan personele kişisel iletişim becerileri ile öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.
10.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:46
Seyhan Belediyesi'nde görev yapan personele kişisel iletişim becerileri ile öfke kontrolü ve stres yönetimi eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yaşar Kemal Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan eğitimde başta zabıta olmak üzere özellikle halkla bire bir iletişim içinde olan personele bilgiler aktarıldı.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlıya verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini belirtti.
Akay "Halkımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırabilmek için personelimizi düzenli olarak eğitmeyi sürdüreceğiz. Personelimize günün şartlarına göre yeni veya yenilenen bilgileri ve ilgili personele de teknolojik gelişmeleri aktarıyoruz. Amacımız, halkımıza hızlı, sonuç odaklı ve günün şartlarına uygun çözümler üretebilmektir." ifadelerini kullandı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Yaşar Kemal Kültür Merkezi toplantı salonunda yapılan eğitimde başta zabıta olmak üzere özellikle halkla bire bir iletişim içinde olan personele bilgiler aktarıldı.
Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Seyhanlıya verilen hizmet kalitesinin artırılması için hizmet içi eğitim programlarının devam edeceğini belirtti.
Akay "Halkımıza verdiğimiz hizmetin kalitesini daha da artırabilmek için personelimizi düzenli olarak eğitmeyi sürdüreceğiz. Personelimize günün şartlarına göre yeni veya yenilenen bilgileri ve ilgili personele de teknolojik gelişmeleri aktarıyoruz. Amacımız, halkımıza hızlı, sonuç odaklı ve günün şartlarına uygun çözümler üretebilmektir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Seyhan Belediyesi, Yaşar Kemal, Zabıta, Seyhan, Güncel
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