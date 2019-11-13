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Seyhan Belediyesporlu atletler lige bileniyor

Adana'yı, Süper Lig'de temsil edecek olan Seyhan Belediyespor Kulübü erkek ve kadın atletizm takımı hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürüyor.

13.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:05Seyhan Belediyesporlu atletler lige bileniyor
'yı, Süper Lig'de temsil edecek olan Belediyespor Kulübü erkek ve kadın atletizm takımı hazırlıklarını sıkı şekilde sürdürüyor. Haftanın beş günü yapılan çalışmalar ile lige iddialı bir şekilde hazırlanan Mavi-Beyazlı atletler form zirvesini her geçen gün arttırıyor.

2020 Olimpiyatları nedeniyle yeni sezonun Eylül ayında başlayacağını belirten Seyhan Belediyespor Koordinatörü ve Antrenörü Serdal Kadıoğlu, "Süper Lig kategorisinin zorluğunu biliyoruz. Hazırlık dönemi çalışmalarımızı belirlenen program doğrultusunda yapıyoruz. Antrenmanlarda göstermiş oldukları özveriden dolayı sporcularımı kutluyorum. Gidişattan memnunum. Disiplinli bir şekilde çalışmak bizi başarıya taşıyacaktır" dedi.

Ocak ayında İstanbul'da yapılacak olan Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası (U-14, U-16, U-18, U-20 ve Büyükler Kategorisi) ve yine aynı ay içerisinde gerçekleşecek kros ligi hazırlıklarının sıkı bir tempoda devam ettiğini belirten Kadıoğlu, "Şampiyonalarda ve ligde Adanamızı en iyi şekilde temsil etmeye kararlıyız. Bizlerden desteğini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Akif Kemal Akay'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Seyhan Belediyespor Atletizm takımında Koordinatör-Antrenör Serdal Kadıoğlu ile birlikte Mehmet Danacı ve Zeynal Alma Yardımcı Antrenör, Ahmet Dalak Atmalar Antrenörü, İbrahim Halil Aydın Sırıkla Atlama Antrenörü olarak görev yapmakta. - ADANA

Seyhan Belediyespor, Atletizm, Seyhan, Adana, Spor

Kaynak: İHA

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