Seyhan'da "Engelsiz Yaşam Parkı" Açıldı

04 Aralık 2018 Salı 12:28



04 Aralık 2018 Salı 12:28

Adana'da Seyhan Belediyesi tarafından yapılan Gürselpaşa Engelsiz Yaşam Parkı, Dünya Engelliler Günü'nde hizmete açıldı.Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gürselpeşe Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Parkı'nın, engelli çocukların ve bu çocukların ailelerinin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlendiğini belirterek, "Çocukların güvenli ortamda vakit geçirmesi için her ayrıntının düşünüldüğü parkta, isteyen vatandaşlar açık havada spor yapmanın, isteyenler de oturma gruplarında zaman geçirmenin keyfini sürecek" dedi.Parkta engelli çocukların ailelerinin kullanımı için tasarlanmış spor aletleri ve engelli çocuklar için tasarlanmış özel oyun gruplarının da yer aldığını belirten Karalar, oyun gruplarının ve spor aletlerinin bulunduğu kısım düşme yaralanma tehlikelerine karşı özel kauçukla kaplanarak, düşme anında meydana gelebilecek yaralanmaların önüne geçtiğini söyledi.Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirten Karalar, Gürselpaşa Engelli Yaşam Parkı'nın yaptıkları 3'üncü engelsiz yaşam parkı olduğunu söyledi.Konuşmaların ardından hizmete açılan parkın açılışına Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş ve Adana Vali Yardımcısı Mehmet Seymen de katıldı.Engelli çocukların aileleri birlikte gelip yararlanabileceği, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını giderebileceği park 2 bin 100 metrekare alan üzerine kuruldu. - ADANA