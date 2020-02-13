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Seyhan'da parklara bakım ve onarım

Seyhan Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan park ve dinlenme alanlarındaki yenileme ve bakım işlemini, kendi atölyesinde üretilen bank, kamelya ve malzemelerle sürdürüyor.

13.02.2020 11:14 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:14Seyhan'da parklara bakım ve onarım
Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan park ve dinlenme alanlarındaki yenileme ve bakım işlemini, kendi atölyesinde üretilen bank, kamelya ve malzemelerle sürdürüyor.

Seyhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanlarındaki dinlenme parkı, çocuk bahçesi, alanları ile ilçede ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor. Banklar ile kamelyalar belediye personelince Park ve Bahçeler Müdürlüğü atölyesinde üretilerek ihtiyaç duyulan parklarda kullanılıyor. Belediye, bank, kamelya, bayrak direği ve oyun alanlarının altyapı düzeneklerini kendi personeliyle üretip yerine koyarak tasarruf sağlanıyor.

Talep halinde kamu binaları, ibadethaneler, devlete ait okul ve kreşler boyanıyor

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın talimatlarıyla üretime daha çok ağırlık verilen belediyede, kurulan atölyede yine kendi personeliyle üretilen boyalarla talep edilen alanlar boyanıyor. Kamu binaları, devlete ait okullar ve kreşler, ibadethaneler ile belediyenin sorumluluk alanlarında ihtiyaç duyulan yerler boyanıyor. Boyama işlemi, kurumsal uygunluk, kalite ve estetik öncelikli yapılıyor.

Ekipler, yeşil alanların ve parkların bakım ve onarımını yaparak ilçenin her zaman yeşil kalması için çaba harcıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen taleplere de, müdürlüğün yürütmekte olduğu çalışmalar dahilinde yardımcı olunuyor. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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