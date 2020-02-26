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Seyhan'da personele göz taraması

Seyhan Belediyesi, personelinin daha verimli çalışmasına katkı sunmak amacıyla eğitim seminerlerinin yanı sıra periyodik olarak gerçekleştirdiği sağlık kontrollerini göz sağlığı taramasıyla sürdürdü.

26.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:25Seyhan'da personele göz taraması
Belediyesi, personelinin daha verimli çalışmasına katkı sunmak amacıyla eğitim seminerlerinin yanı sıra periyodik olarak gerçekleştirdiği sağlık kontrollerini göz sağlığı taramasıyla sürdürdü.

Personelin göz tansiyonu, kuruluk, göz-gözlük numarası uyumu kontrol edildi. Rahatsızlık tespitleri personele aktarılarak bilgilendirme yapıldı. Ayrıca mevsimsel ve mevsim geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzluklar hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Özel bir göz hastanesi tarafından gerçekleştirilen tarama işlemi Dr. Celal Türen tarafından takip edildi. Dr. Türen, yapılan tetkiklerle ilgili personele bilgi aktardı. Seyhan Belediyesi personeli, genel göz taraması nedeniyle Başkan Akif Kemal Akay'a teşekkür etti.

Seyhan Belediyesinin personele yönelik sağlık bilgilendirme ve genel sağlık taramalarının ilerleyen süreçte de periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - ADANA

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Güncel

Kaynak: İHA

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